Marvel's Avengers: Spider-Man arriverà entro fine anno

Mentre Square Enix e Crystal Dynamics si stanno giustamente preparando al lancio di Guerra per il Wakanda, nuovo contenuto aggiuntivo di Marvel’s Avengers in uscita domani, in molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto il DLC dedicato a Spider-Man.

Intervenendo sulle colonne di Screen Rant, il senior game designer Scott Walters ha voluto rassicurare i fan dell’Uomo Ragno, spiegando che il team è al lavoro sul suo contenuto aggiuntivo e che questo vedrà la luce del sole entro la fine del 2021, come inizialmente previsto. Bisognerà pazientare ancora un po’, dunque, mentre vi ricordiamo che Spider-Man arriverà solamente sulle console PlayStation dal momento che Sony è riuscita a strappare un accordo di esclusiva con Square Enix.

