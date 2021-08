Forgive Me Father è un nuovo FPS lovecraftiano per PC

Il publisher 1C Entertainment ha presentato Forgive Me Father, un nuovo FPS per PC in lavorazione presso lo studio indipendente Byte Barrel.











Caratterizzato da un’ambientazione ispirata agli scritti di H.P. Lovecraft e da uno stile grafico che sembra essere uscito da un albo a fumetti, Forgive Me Father metterà il giocatore nei panni di un uomo di chiesa impegnato ad affrontare orrori indicibili sfruttando sia un vasto arsenale che diverse abilità sovrannaturali. Queste ultime sono legate al livello di follia del protagonista, il quale crescerà man mano che si andrà avanti nell’avventura e si combatteranno le schiere di creature controllate da un male antichissimo.











Nelle scorse ore è stato diffuso anche un lungo video di gameplay che illustra le dinamiche principali di Forgive Me Father, la cui uscita è prevista su Steam il prossimo 28 ottobre 2021. Il gioco sarà disponibile inizialmente nel programma di Accesso Anticipato della piattaforma digitale.