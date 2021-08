Control supera i dieci milioni di giocatori, continua a generare introiti

Remedy Entertainment ha pubblicato il suo resoconto finanziario per la prima metà del 2021, e andando a leggere i documenti pubblicati non mancano informazioni interessanti. Al di là degli aggiornamenti sui ricavi della compagnia – sostanzialmente invariati rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso – ciò che emerge è che Control continua ad essere un caposaldo importante per Remedy. Grazie anche al lancio delle versioni per PS5 e Xbox Series X|S, il gioco ha infatti aumentato il suo conteggio di giocatori, arrivando a superare i dieci milioni. Vale la pena notare che, vista anche la presenza del gioco su Xbox Game Pass e l’offerta gratuita tramite Epic Games Store questa cifra non va necessariamente associata alle vendite del gioco, ma si tratta comunque di un ottimo risultato per un prodotto esclusivamente singleplayer.

Oltre a questo, il CEO di Remedy Tero Virtala non ha mancato di accennare ai progetti futuri dello studio. Control avrà ovviamente un ruolo di primo piano, con un seguito dal budget ancora più ampio e uno spin-off cooperativo a quattro giocatori intolato progetto Condor, entrambi sviluppati in accordo con 505 Games. CrossfireX è attualmente prossimo al lancio e sotto la gestione di un team ristretto, mentre continuano i lavori sul titolo AAA sviluppato in collaborazione con Epic Games e su Vanguard, il gioco cooperativo free to play.