Il torneo di picchiaduro EVO tornerà in presenza nel 2022

Si è da poco concluso l’EVO Online 2021, evento attesissimo da tutti i fan dei picchiaduro ma che quest’anno ha dovuto svolgersi da remoto per i ben noti problemi legati alla pandemia di coronavirus. E per quanto gli scontri via rete siano stati comunque tesissimi e carichi di emozione, una cosa è sicura: la vera competizione picchiaduristica può essere soltanto quella offline. Di questo è ben consapevole l’ente organizzatore dell’evento, che come annunciato tramite i canali social ha confermato che l’EVO 2022 si terrà in presenza. Palco previsto per la competizione sarà ancora una volta Las Vegas, e i tornei avranno luogo fra il 5 e il 7 agosto 2022. Ancora troppo presto, ovviamente, per sapere quali giochi presenzieranno.