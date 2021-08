Samurai Shodown: Baiken di Guilty Gear in arrivo

Samurai Shodown si prepara a rivelare il suo prossimo personaggio DLC, e per stuzzicare l’attenzione dei fan SNK ha postato un piccolo teaser. Come già noto da qualche tempo, il prossimo combattente verrà dall’universo di Guilty Gear, e la silhoutte nell’immagine pubblicata ci permette di azzardare qualche ipotesi su chi possa essere. A una prima occhiata, il profilo sembra quello inconfondibile di Baiken; la spadaccina giapponese sarebbe anche più che perfetta per il contesto del gioco. Può anche darsi, però, che in quel di SNK si sentano birichini e stiano cercando di sorprenderci. Se davvero sarà Baiken il prossimo personaggio di Samurai Shodown, lo scopriremo con il trailer che verrà pubblicato nelle prossime ore.

AGGIORNAMENTO: Con “nelle prossime ore”, evidentemente, intendevamo “circa dieci minuti dopo la scrittura di questo articolo”. Ecco il trailer ufficiale di Baiken: