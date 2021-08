Battlefield 2042: un dataminer rivela informazioni su Hazard Zone

Dopo All-Out Warfare e Battlefield Portal, c’è ancora una modalità di Battlefield 2042 avvolta nel mistero, e cioè Hazard Zone. La recente alpha tecnica del gioco ha però permesso al dataminer temporyal di spulciare fra i file di gioco, e di scoprire qualche informazione proprio su questa modalità. Stando a quanto da lui dichiarato, questa modalità si distinguerà dal gameplay classico della serie avvicinandosi più a quanto proposto da giochi come Escape from Tarkov o Hunt: Showdown. In questi titoli, il nostro personaggio si avventura in livelli popolati sia da bot dell’IA che da altri giocatori, e deve cercare di recuperare oggetti particolari; la morte, generalmente, significa un reset totale o quasi dell’inventario accumulato nel corso delle varie sortite.

In base a quanto emerso finora, questi livelli saranno ambientati nelle mappe già esistenti, come ad esempio Orbital, che era parte dell’alpha tecnica. Se quanto rivelato dovesse rivelarsi vero, sarebbe un’ulteriore dimostrazione della volontà di DICE di espandere quanto più possibile il potenziale pubblico di Battlefield 2042, alternando al gameplay classico modalità che si rifanno a generi particolarmente popolari negli ultimi anni.