Call of Duty: Vanguard, reveal in arrivo a breve su Warzone

Capita ogni tanto che anche le pagine dei negozi digitali più importanti si lascino sfuggire qualche informazione in anticipo. È quanto successo da poco a Call of Duty: Vanguard, per esempio: il nuovo capitolo della serie di sparatutto, che tornerà ancora una volta nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale, è infatti apparso prima del previsto sul PlayStation Store. Quanto apparso rivela la data della presentazione ufficiale del gioco, che avverrà giovedì 19 agosto alle 19:30, in quel di Warzone. A questo punto, manca solo l’annuncio ufficiale.

