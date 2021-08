War Mongrels: il nuovo trailer rivela la data di lancio

Destructive Creations ha pubblicato un nuovo trailer per War Mongrels, il suo strategico in tempo reale ambientanto nella Seconda Guerra Mondiale. Questo nuovo video espande la storia del gruppo di partigiani che andremo a controllare, presentandoci in particolare due dei protagonisti: Ewald, soldato della Wehrmacht che diserta insieme al narratore Manfred, e Lukas, partigiano che i due salveranno nel corso della loro seconda missione. Il trailer include anche la data di lancio del gioco, prevista per il 19 ottobre 2021 su Steam ed Epic Games Store.











Nel seguire le vicende di questo gruppo di disertori e partigiani, War Mongrels non mancherà di mettere in mostra anche gli aspetti più crudi della guerra. Il fronte orientale, infatti, fu luogo di terribili atrocità, che Destructive Creation intende raccontare in maniera quanto più fedele possibile. Se volete saperne più del loro gioco, potete trovare la nostra anteprima a questo link.