The Elder Scrolls Online: risoluzione dinamica in arrivo su next gen

Lo studio di sviluppo ZeniMax Online ha condiviso alcune informazioni sull’Update 31, in arrivo il 31 agosto in quel di The Elder Scrolls Online. Questo aggiornamento si soffermerà nello specifico su miglioramenti di stampo tecnico, che interessano in particolare PS5 e Xbox Series X|S. Al fine di bilancare qualità grafica e volontà di mantenere i 60 frame al secondo, sarà implementata la risoluzione dinamica: sulle due ammiraglie, la qualità dell’immagine varierà fra 1080p nelle situazioni più concitate e 4K in quelle meno affollate; su Xbox Series S, invece, la risoluzione passerà da 1080p a 1440p a seconda degli effetti a schermo.

ZeniMax Online ha inoltre dichiarato che l’Update 31 porterà su The Elder Scrolls Online anche l’HDR, che sarà attivabile tramite un’opzione apposite per chi preferisce le tonalità attuali del gioco. Su PC, infine, arriverà una versione beta del multithreaded rendering, che migliorerà il frame rate di chi non ha una CPU particolarmente scattante.