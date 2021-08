Twelve Minutes si prepara all'imminente lancio con un trailer

In uscita su PC, Xbox One e Series X|S questo giovedì, il 19 agosto, Twelve Minutes è tornato a mostrarsi in un apposito trailer di lancio.











L’avventura narrativa diretta da Luis Antonio e prodotta da Annapurna Interactive tratterà di una cena romantica tra due fidanzati, interpretati da James McAvoy e Daisy Ridley, che verrà bruscamente interrotta da una violenta effrazione a opera di un misterioso intruso, doppiato da Willem DaFoe.

Il giocatore si troverà così intrappolato in un loop temporale della durata di dodici minuti, condannato a rivivere gli stessi atroci momenti, a meno che non riesca a far tesoro delle esperienze precedenti per spezzare il ciclo.

Vi ricordiamo, infine, che Twelve Minutes sarà disponibile nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.