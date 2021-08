Cyberpunk 2077: in arrivo la patch 1.3 su PC e console

Si è fatta attendere più a lungo del previsto, ma la patch 1.3 di Cyberpunk 2077 sta per essere pubblicata sia su PC che su console.

Ad annunciarlo ci ha pensato direttamente CD Projekt RED, che tramite un apposito post sul sito ufficiale del videogioco ha voluto svelare alcune delle novità che saranno introdotte con il prossimo aggiornamento. Tra queste spicca una minimappa rinnovata, che permetterà di tenere sotto controllo una porzione più vasta di Night City. Verrà introdotta anche la possibilità di respec delle abilità tramite un “personal coach” da sbloccare con i crediti di gioco, permettendo così a tutti i giocatori di modificare la propria build e sbloccare abilità diverse. Ci saranno anche modifiche ad alcune quest e naturalmente correzioni di bug e glitch vari.

Il changelog completo è atteso per il tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:00, quando lo studio polacco terrà una trasmissione in streaming sul proprio canale Twitch per presentare in dettaglio le novità della patch di Cyberpunk 2077. È molto probabile che questa sera sapremo anche quando verrà pubblicato l’aggiornamento.

