The Last of Us: Parte 2, il multiplayer avrà una battle royale?

Pare proprio che il multiplayer di The Last of Us: Parte 2, a cui Naughty Dog starebbe continuando a lavorare sin dal lancio del gioco, possa includere anche una modalità battle royale.

L’indiscrezione nasce dai recenti ritrovamenti di un data miner, tale Speclizer, il quale ha scovato diversi asset inutilizzati nella versione più aggiornata di The Last of Us: Parte 2. Tra questi vi è anche un livello mai visitato nella campagna single player che però, data la sua conformazione, potrebbe fungere da arena per la fantomatica modalità battle royale. Tra gli asset figurano anche alcuni elementi dell’interfaccia con riferimenti a più giocatori, a un selettore di emote e a una bussola.

Chiaramente potrebbe tranquillamente trattarsi di asset preparati dagli sviluppatori e poi scartati in fase di sviluppo, ma resta comunque anomalo il fatto che siano presenti nel codice del gioco finito nelle mani dei consumatori finali. Non ci resta che attendere delucidazioni da parte di Sony o Naughty Dog, ammesso che arrivino.

Condividi con gli amici Inviare