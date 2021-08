Mortal Shell: l'espansione The Virtuous Cycle sarà gratuita al lancio

In uscita nella giornata di domani, mercoledì 18 agosto, l’espansione The Virtuous Cycle di Mortal Shell sarà disponibile gratuitamente per cinque giorni, fino al successivo 23 agosto.











“Sin dal lancio di Mortal Shell avvenuto l’anno scorso, abbiamo pensato a un modo per ringraziare concretamente i nostri fan e per fargli sapere quanto abbiamo apprezzato il loro supporto,” ha dichiarato Kiron Ramdewar, esponente di spicco di Playstack. “L’espansione The Virtuous Cycle incllude molti contenuti che i fan del genere ameranno di certo, e al contempo garantisce un’esperienza unica all’interno dell’universo di Mortal Shell. Non vediamo l’ora di scoprire come i giocatori affronteranno questa nuova esperienza roguelike quando si avventureranno nelle profondità di Fallgrim.”

The Virtuous Cycle sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Segnaliamo che per riscattare gratuitamente l’espansione è necessario possedere una copia di Mortal Shell.