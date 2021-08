Annunciato Lovecraft's Untold Stories 2, presto su Steam in Early Access

Il publisher 1C Entertainment ha presentato Lovecraft’s Untold Stories 2, un nuovo action RPG in salsa roguelite in sviluppo presso Blini Games.











Ispirato – come facilmente intuibile – ai racconti di H.P. Lovecraft, questo videogioco metterà i giocatori nei panni di un cast variopinto di sei personaggi, ognuno dotato di abilità e caratteristiche peculiari. A noi toccherà il compito di svelare i misteri che ammantano le diverse location che avremo modo di esplorare, cercando al contempo di sfuggire agli assalti dei cultisti e delle creature al servizio degli Antichi. Tra le novità di Lovecraft’s Untold Stories 2 spicca l’introduzione di una modalità cooperativa che permette a un massimo di quattro amici di collaborare per portare a termine l’indagine.

Il gioco sarà disponibile inizialmente solo su PC via Steam in Accesso Anticipato, dal prossimo 28 ottobre, mentre in seguito approderà anche su PS4 e Xbox One.