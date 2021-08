Call of Duty: Vanguard, pubblicato il teaser ufficiale

Dopo anticipazioni di vario tipo via Twitter e una data apparsa troppo presto sul PlayStation Store, Activision ha pubblicato il teaser ufficiale di Call of Duty: Vanguard in forma integrale. Il video, della durata di circa un minuto e mezzo, mostra vari campi di battaglia: c’è la Russia, il fronte africano e l’Europa nei giorni del D-Day. E vari volti che continuano a comparire: senza dubbio, quelli degli appartenenti alla “Vanguard” del titolo.











L’annuncio arriva anche accompagnato dalla conferma ufficiale dell’orario del reveal di Call of Duty: Vanguard, che arriverà il 19 agosto alle 19:30 in quel di Warzone, durante l’evento Battaglia di Verdansk. Giocare a Warzone fra le 18:30 e le 19:29, inoltre, garantirà PE doppi, PE arma doppi e PE Battle Pass doppi.