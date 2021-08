Outriders non ha ancora recuperato i costi di sviluppo

Periodo di resoconti finanziari, e quelli di People Can Fly contengono qualche nota dolente. In una nota rilasciata agli investitori, lo studio polacco ha infatti rivelato di non aver ancora ricevuto da Square Enix le royalties legate a Outriders. Il documento stesso chiarisce il motivo: Square Enix inizierà infatti a pagare la percentuale dovuta a People Can Fly solo una volta che sono stati recuperati tutti i costi di produzione, inclusi quelli legati al processo di Quality Assurance e alla promozione pubblicitaria del gioco.

Come citato dalla nota stessa, nelle settimane immediatamente seguenti al lancio, avvenuto a inizio aprile, Outriders ha raggiunta la cifra totale di 3,5 milioni di giocatori. Questo numero non va però direttamente associato a quello delle vendite, dato che il gioco era disponibile su Xbox Game Pass per i possessori di console Microsoft. Con tutta probabilità, le cause del volume di vendite non soddisfacente sono almeno in parte da ricollegare ai numerosi problemi riscontrati dal gioco poco dopo il lancio.