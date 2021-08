What Remains of Edith Finch arriva su dispositivi iOS

Giant Sparrow e Annapurna Interactive hanno annunciato che l’avventura interattiva What Remains of Edith Finch, uscita originariamente nel 2017 e vincitrice del BAFTA per Miglior Gioco, è ora disponibile anche su sistemi iOS. Lo studio di sviluppo ha anche preparato un nuovo trailer, che ne approfitta per raccogliere anche l’entusiastica ricezione della critica.











What Remains of Edith Finch ci mette nei panni di Edith, ultimo membro ancora in vita della famiglia Finch. La giovane ragazza tornerà a visitare la sua casa di famiglia, ripercorrendo mano a mano le vicende dei suoi antenati e parenti più stretti, e rivelando mano a mano perché in lei si è affermata la convinzione che la sua sia una famiglia maledetta.