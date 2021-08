Rainbow Six Siege: un lungo video presenta Osa, la nuova operatrice

Nel corso di una lunga presentazione, Ubisoft ha presentato nel dettaglio sia la nuova operatrice in arrivo su Rainbow Six Siege, cioè la croata Osa, sia alcune delle novità che i giocatori possono aspettarsi di trovare nell’aggiornamento Crystal Guard, in arrivo nel mese di settembre. Partiamo proprio con Osa: la nuova attaccante avrà come gadget uno scudo portatile antiproiettile trasparente, che potrà essere fissato alle finestre o appoggiato per terra. Simile per funzionamento a quello a disposizione dei difensori, oltre a permettere di vedere che accidenti succede dall’altro lato questo scudo è leggermente più alto, e protegge la testa di Osa anche mentre viene trasportato.











Lo scopo di questo gadget è di permettere agli attaccanti di rinforzare una posizione, e osservare con più tranquillità posizioni strategicamente importanti. Ovviamente, seppur antiproiettile questo scudo è vulnerabile a tutti gli strumenti capaci di rimuovere elementi distruttibili, come le granate a impatto o le cariche di C4. Oltre ad Osa, con l’aggiornamento Crystal Guard arriveranno su Rainbow Six Siege anche alcune modifiche alle mappe Clubhouse, Coastline e Bank, bilanciamenti agli operatori Fuze, IQ e Twitch e tanti altri cambiamenti, dei quali potete leggere l’elenco completo nel post dedicato.