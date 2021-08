Quando si parla di contenuto su licenza, arriva inevitabilmente il momento in cui suddetta licenza scade. È quanto succederà a Dead by Daylight e in particolare ai DLC legati a Stranger Things, originariamente pubblicati nel 2019. In un post, Behaviour Interactive ha spiegato che Nancy Wheeler, Steve Harrington e la Demogorgone non saranno più acquistabili a partire dal 17 novembre 2021; per permettere a più gente possibile di approfittare di questo contenuto finché è disponibile, lo studio ha anche lanciato uno sconto del 50% su tutta la linea di DLC, oggetti estetici inclusi. Lo sconto prenderà il via il 18 agosto e durerà fino al 17 novembre.

La data del 17 novembre, in ogni caso, non segna il giorno in cui Nancy, Steve e la Demogorgone spariranno da Dead by Daylight. Chi li ha comprati prima di quella data potrà continuare ad utilizzarli e ad accedere ai loro perk. Non sarà più accessibile, invece, l’Hawkins National Laboratory e la mappa Underground Complex. A margine di questa comunicazione, ricordiamo che di recente Behaviour Interactive ha pubblicato un breve teaser che anticipa quale nuovo terrore aspetterà i giocatori a partire dall’Update 21.