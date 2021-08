Young Souls arriverà anche su PS4, Xbox One e Switch

Lo studio di sviluppo 1P2P e il publisher The Arcade Crew hanno annunciato che il loro action brawler Young Souls arriverà, oltre che su Steam come precedentemente annunciato, anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il titolo è inoltre già disponibile su Google Stadia. I creatori hanno anche comunicato la finestra di lancio del gioco, prevista per l’autunno 2021, e pubblicato un nuovo trailer che mette in mostra alcuni dei boss che ci troveremo ad affrontare.











Young Souls segue le vicende di due orfani, che dopo la sparizione del loro mentore si imbattono un portale che conduce in un mondo parallelo, dominato da goblin e mostri di vario tipo. I due si metteranno alla ricerca del loro padre adottivo, aprendosi la strada a suon di combattimenti e tornando di tanto in tanto nell’amena cittadina in cui vivono per potenziare le loro statistiche. Il titolo prevede anche il gioco cooperativo, ma solo in locale.