Xbox Game Pass: in arrivo Psychonauts 2, Twelve Minutes, Humankind

Si prospetta una settimana interessante per gli iscritti all’Xbox Game Pass. A partire da oggi e nel corso dei prossimi giorni arriveranno infatti sul servizio di Microsoft alcuni titoli di alto profilo e anche qualche indie che non ha mancato di catturare il nostro interesse nelle ultime settimane. Stiamo ovviamente parlando di Twelve Minutes, avventura thriller ambientata in un loop temporale che vede la partecipazione di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe. Ci saranno poi le pischedeliche peripezie di Raz a tenerci compagnia in quel di Psychonauts 2, mentre i nostalgici saranno sicuramente contenti di poter mettere mano al remake di Myst. Ecco la lista di titoli in arrivo su Xbox Game Pass, alcuni dei quali già da oggi:

Humankind (PC) – Già disponibile



– Già disponibile Need for Speed Heat (Cloud) – Già disponibile, tramite EA Play



– Già disponibile, tramite EA Play Star Wars Battlefront II (Cloud) – Già disponibile, tramite EA Play

– Già disponibile, tramite EA Play Star Wars Jedi: Fallen Order (Cloud) – Già disponibile, tramite EA Play



– Già disponibile, tramite EA Play Recompile (Cloud, Console, and PC) – 19 Agosto



– 19 Agosto Train Sim World 2 (Cloud, Console, and PC) – 19 Agosto



– 19 Agosto Twelve Minutes (Cloud, Console, and PC) – 19 Agosto



– 19 Agosto Psychonauts 2 (Cloud, Console, and PC) – 25 Agosto



– 25 Agosto Myst (Cloud, Console, and PC) – 26 Agosto