Cyberpunk 2077: ecco tutte le novità della patch 1.3

Come anticipato nelle ultime ore, CD Projekt RED ha rivelato ulteriori dettagli sulla patch 1.3 di Cyberpunk 2077, che oltre a una serie di cambiamenti includerà anche i primi DLC estetici gratuiti; non è stata rivelata una data esatta, anche se lo studio promette che la patch arriverà “presto”. Numerosi, in ogni caso, i cambiamenti inclusi, che spaziano dalla quality of life (è stato aggiunto, per esempio, uno slider per il crafting) al gameplay, con fix a tutti quei perk che non funzionavano come scritto nella loro descrizione, ad aggiustamenti alle prestazioni sia su PC che su console. Nessuna novità sulle versioni PS5 e Xbox Series X|S. Potete trovare la decisamente corposa lista completa dei cambiamenti che la patch 1.3 apporterà a Cyberpunk 2077 nella pagina dedicata.

