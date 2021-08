Embracer Group acquisisce Demiurge, Fractured Byte e SmartPhone Labs

Nuovo giro di acquisizioni per Embracer Group: la holding ha annunciato di aver raggiunto accordi con Demiurge Studios, Fractured Byte e SmartPhone Labs. Tutte e tre le compagnie opereranno sotto la supervizione di Saber Interactive.

Demiurge è uno studio statunitense specializzato sia nell’ambito dello sviluppo mobile, vedasi i recenti Marvel Puzzle Quest e Crazy Taxi Gazillionaire, che nel supporto ad altre software house nei lavori legati ai videogiochi tripla A.

Per quanto riguarda Fractured Byte, si tratta di una compagnia estone con distaccamenti in Ucraina che in passato ha lavorato alle conversioni per Switch di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Borderlands: The Legendary Collection.

Per finire, SmartPhone Labs è uno studio russo che, come facilmente intuibile dal nome della compagnia, ha una certa esperienza nello sviluppo di titoli per dispositivi mobili. Il team ha già collaborato in passato con Saber Interactive per portare Mudrunners su smartphone e tablet.

