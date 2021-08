Death Trash ha già recuperato i costi iniziali dello sviluppo

Disponibile da appena due settimane su PC in Accesso Anticipato, il videogioco di ruolo Death Trash (qui la nostra anteprima) ha già recuperato tutti i costi iniziali dello sviluppo. Lo ha reso noto Stephan Hovelbrinks, il creatore del gioco e principale responsabile dello studio Crafting Legends, il quale su Twitter ha spiegato che il successo iniziale di Death Trash permetterà al team di proseguire i lavori senza doversi preoccupare di rimanere a secco di risorse economiche.

Hovelbrinks ha voluto precisare che la visione del gioco non cambierà in seguito al successo riscosso in questi primi giorni, dunque il denaro riscosso finora non verrà investito per aumentare le dimensioni dello studio e realizzare più contenuti: i fondi aggiuntivi serviranno semplicemente per dare maggiore stabilità economica alla software house e far sì che i piani iniziali vengano portati a termine.

