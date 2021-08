Sea of Thieves: quasi cinque milioni di giocatori dal lancio di A Pirate's Life

Il simulatore di vita sui mari Sea of Thieves si è di recente arricchito dell’espansione gratuita A Pirate’s Life, che aggiungeva una serie di missioni della storia legate al capitan Jack Sparrow. E, a quanto pare, questo aggiornamento è andato incontro a notevole successo. Rare ha infatti condiviso che, nel corso del mese trascorso dal lancio, ben 4,8 milioni di giocatori hanno affrontato i pericoli del Mare dei Ladri.











Nel video che potete trovare qui sopra, il Creative Director Mike Chapman non ha mancato di ringraziare i giocatori sia per le ore trascorse giocando che per il feedback condiviso con gli sviluppatori, che è stato fondamentale per ripulire e perfezionare l’esperienza di questa nuova espansione. Chapman ha anche anticipato che Sea of Thieves avrà molte altre grandi storie da raccontare in futuro, ma per quello ci vorrà pazienza; nel frattempo, Jack Sparrow, Davy Jones e il resto della ciurma sono lì ad attenderci.