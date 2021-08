Chivalry 2 supera quota un milione di copie vendute

Tripwire Interactive ha annunciato che Chivalry 2 ha venduto più di un milione di copie dal lancio, avvenuto a metà giugno. In totale, questo milione di giocatori ha dato vita a scontri che hanno portato all’ingloriosa fine di ben 420 milioni di cavalieri, ma d’altronde si sa, non c’è vittoria sul campo di battaglia che non richieda un prezzo in sangue (possibilmente quello dei nemici).

Ringraziando i giocatori per la fiducia dimostrata, il CEO di Tripwire John Gibson ha detto che il team è già al lavoro per preparare i prossimi aggiornamenti gratuiti, che includeranno fra le altre cose anche i party cross-platform. Di recente, Torn Banner Studios aveva promesso che nel corso dei mesi e con gli aggiornamenti in arrivo Chivalry 2 sarebbe “raddoppiato di dimensioni”. Potete trovare a questo link la nostra recensione.