Valheim: un video spiega le modifiche a salute e stamina

Continuando con la sua serie di video legati all’aggiornamento Hearth & Home, in arrivo su Valheim entro fine settembre, Iron Gate ha affrontato il tema di salute e stamina. Particolarmente rilevante è il cambiamento al blocking power, che sarà legato alla salute massima del nostro personaggio. Ingozzarsi di cibi ad alto valore di salute, dunque, ci permetterà di parare più a lungo gli attacchi nemici, mentre chi preferisce lo stile “danza come una farfalla, pungi come un’ape” punterà piuttosto sui cibi che favoriscono la barra della stamina.











Se questo video ha accennato a cambiamenti in arrivo agli scudi, il prossimo sarà dedicato proprio a loro; è possibile, dunque, che Iron Gate abbia altre idee in cantiere oltre a quanto appena mostrato. Nel frattempo, pare che Valheim continui a vendere bene: come rivelato da Embracer Group, nel periodo fra aprile e giugno il gioco ha infatti spinto ben 1,1 milioni di giocatori all’acquisto, portando dunque il totale di copie vendute sopra gli 8 milioni.