Super Monkey Ball Banana Mania includerà anche Kazuma Kiryu

Dopo Beat e Sonic e Tails è giunto il momento anche per Kazuma Kiryu, protagonista della serie Yakuza, di unirsi al cast di Super Monkey Ball Banana Mania. Il Dragon di Dojima rotolerà anche lui per i particolarissimi livelli del titolo di SEGA, raccogliendo non saporite banane ma invitanti bottiglie di Staminan X.











Come tutti i personaggi finora presentati, anche Kazuma Kiryu sarà sbloccabile gratuitamente all’interno del gioco. Super Monkey Ball Banana Mania arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 5 ottobre.