Dying Light 2: il prossimo Dying 2 Know si terrà alla Gamescom

Curiosi di saperne di più su Dying Light 2 Stay Human? Farete meglio a cerchiare di rosso sul calendario la data del 26 agosto alle ore 20:00, perché è quanto Techland ha deciso di tenere il suo terzo Dying 2 Know. All'interno della cornice della Gamescom, il lead game designer Tymon Smetkała ci parlerà di parkour e sistema di combattimento, mostrando ancheun nuovo trailer di gameplay.











Nello specifico, questo episodio del Dying 2 Know spiegherà nel dettaglio in che modo le doti di parkour si integrano efficacemente nel sistema di combattimento. Tymon Smetkała ci racconterà anche quali sono state le principali fonti di ispirazione per le armi che troveremo all’interno di Dying Light 2 Stay Human, e in che modo il combattimento contro gli infetti si differenzia da quello contro gli umani. Infine, verrano presentate più nello specifico le tre fazioni. Vi siete persi i precedenti episodi del Dying 2 Know? Niente paura: il nostro Alessandro Alosi ne ha compilato un pratico riassunto.