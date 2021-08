Ghost of Tsushima: Director's Cut, pubblicato il trailer di lancio

Un anno fa, le avventure di Jin Sakai e gli straordinari paesaggi di Tsushima hanno catturato milioni di giocatori. E a partire dal 20 agosto, proprio quei paesaggi torneranno in una versione ancora più dettagliata: quel giorno segnerà infatti il lancio di Ghost of Tsushima: Director’s Cut, della quale è stato da poco pubblicato il trailer di lancio.











Ghost of Tsushima: Director’s Cut includerà migliorie pensate specificatamente per la PS5, come supporto a feedback aptico, risoluzione 4K e 60 fps. Non ci sarà però solo grafica migliorata in questa versione del gioco, che includerà anche un’espansione ambientata nell’isola di Iki.