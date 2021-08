Pokémon Unite in arrivo su mobile a settembre

Durante la presentazione che si è tenuta nella serata di ieri, The Pokémon Company ha annunciato la data di lancio delle versioni mobile di Pokémon Unite.











La compagnia ha fatto sapere che il MOBA dedicato ai mostriciattoli tascabili arriverà sui dispositivi Android e iOS a partire dal prossimo 22 settembre. Chiunque effettuerà la pre-registrazione potrà riscattare una licenza per Pikachu e una speciale skin festiva per il roditore elettrico, a patto che si arrivi rispettivamente a 2,5 milioni e 5 milioni di pre-registrazioni.

Inoltre, è stato annunciato che prossimamente verranno introdotti due nuovi pokémon: si tratta di Mamoswine e Sylveon. Tuttavia non è stato rivelato quando queste licenze verranno rese disponibili.

Vi ricordiamo, infine, che Pokémon Unite è già disponibile da qualche settimana su Nintendo Switch, e che il gioco supporterà sia la progressione cross-platform che il multiplayer cross-play una volta pubblicate le versioni mobile.