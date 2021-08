Oddworld: Soulstorm sarà disponibile sulle console Xbox

Dopo essere approdato su PC, PS4 e PS5 la scorsa primavera, Oddworld: Soulstorm (qui la nostra recensione) è in dirittura di arrivo anche sulle console Xbox.











L’annuncio si è manifestato attraverso la pubblicazione del brevissimo teaser trailer che trovate qui in alto, con il quale gli sviluppatori di Oddworld Inhabitants hanno voluto far sapere di essere al lavoro sulle conversioni per Xbox One e Series X|S. Purtroppo non si conosce ancora la data di uscita di queste versioni, pertanto rimaniamo in attesa di saperne di più.