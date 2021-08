Life is Strange: True Colors torna a mostrarsi in un lungo gameplay

Deck Nine Games e Square Enix hanno diffuso un lungo video di gameplay di Life is Strange: True Colors, ultima iterazione del franchise nato originariamente negli studi di Dontnod Entertainment.











Il filmato della durata di poco più di tredici minuti illustra una sequenza iniziale del gioco. Qui la protagonista Alex, appena arrivata nella cittadina di Haven Springs, si ricongiunge con il fratello maggiore Gabe e inizia a familiarizzare con la sua nuova casa. Assistiamo così a diversi scambi di battute e a una fase esplorativa, assieme a un piccolo assaggio dei poteri empatici di Alex.

Life is Strange: True Colors sarà disponibile dal 10 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia. Vi ricordiamo che la versione per Nintendo Switch è stata invece rinviata a data da destinarsi, tuttavia gli sviluppatori assicurano che uscirà entro la fine del 2021.