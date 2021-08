Bandai Namco conferma che un nuovo Ace Combat è in sviluppo

Durante le celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della serie di Ace Combat, il publisher Bandai Namco ha annunciato di aver dato il via ai lavori su un nuovo videogioco del franchise.

Stando a quanto riportato sulle colonne di Gematsu, il progetto è in lavorazione presso gli studi di ILCA. La software house aveva già collaborato con il publisher nipponico allo sviluppo di Ace Combat 7: Skies Unknown, occupandosi principalmente delle sequenze cinematografiche e della costruzione degli ambienti dei livelli. Il prossimo videogioco, invece, verrà sviluppato interamente da ILCA.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma con buona probabilità bisognerà attendere a lungo prima di saperne davvero di più.

