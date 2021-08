RiMS Racing è disponibile su PC e console, pubblicato il trailer di lancio

Il publisher Nacon e lo studio italiano RaceWard hanno deciso di celebrare il lancio di RiMS Racing pubblicando un nuovo trailer dedicato proprio al videogioco di corse su due ruote.











Nel gioco sono presenti otto delle moto più veloci del mondo: la Kawasaki Ninja ZX10 RR, Aprilia RSV4, BMW M1000 RR, Ducati Panigale V4R, Honda CBR1000 RR, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSXR-1000 e Yamaha YZF R1. Le moto sono state riprodotte con un dettaglio e un realismo senza precedenti, e saranno da mantenere e migliorare attraverso un gameplay innovativo, che fonde la precisione meccanica al brivido della guida.

Per assicurarsi la vittoria nel corso di una carriera divisa in stagioni, ciascuna composta da oltre 70 eventi, i giocatori dovranno essere in grado di smontare completamente la loro moto e sostituire ogni elemento per ottenere il miglior setup possibile, scegliendo tra oltre 500 componenti ufficiali.

RiMS Racing è disponibile da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch tra circa un mese, per la precisione dal 16 settembre.