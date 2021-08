Splitgate: l'open beta è stata estesa a tempo indefinito

I ragazzi di 1047 Games hanno annunciato che l’open beta di Splitgate è stata estesa a tempo indefinito dopo aver riscosso un successo straordinario sin da quando sono stati aperti i server. Gli sviluppatori parlano di oltre 10 milioni di download negli ultimi trenta giorni, un risultato pazzesco per un videogioco realizzato da un team indipendente.

“Questo è stato il periodo più surreale della mia vita“, ha dichiarato Ian Proulx, CEO e co-fondatore di 1047 Games. “Il supporto dei fan dimostrato durante il nostro lavoro per migliorare la loro esperienza di gioco è stato davvero incredibile. Non avremmo mai immaginato una scalata così veloce e, di conseguenza, abbiamo dovuto superare delle sfide per stare al passo con la domanda dei giocatori. Abbiamo raggiunto diversi traguardi importanti in breve tempo, creando una piattaforma stabile in cui i fan possono aspettarsi di trovare un server su cui giocare in tempi relativamente brevi, e sono orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato, ma c’è ancora molto da fare!”

Splitgate è un FPS competitivo online free-to-play che fonde il gameplay di Halo con quello di Portal, dando vita a uno sparatutto davvero inusuale. Sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita ufficiale per il gioco, in arrivo sia su PC che su console, gli sviluppatori fanno sapere di avere in programma un annuncio speciale che verrà svelato nel corso dell’imminente Gamescom. Restiamo dunque in attesa di saperne di più.

