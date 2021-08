Quake appare sul sito dell'ESRB, uscirà su PC e console

Ad offrire ulteriore conferma alle voci circolate negli ultimi giorni riguardo a una riedizione di Quake, ci pensa anche un’autorità affidabile come l’ESRB. L’ente di classificazione americano riporta infatti che questa versione del gioco arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Il rating previsto dall’ESRB è un bel Mature 17+, ma ci saremmo stupiti del contrario.

Vale la pena notare che nelle ultime ore anche la pagina Steam di Quake ha visto un po’ di movimento, con aggiornamenti per la branch beta del gioco. Per l’annuncio ufficiale da parte di Bethesda, e per scoprire dunque se si tratterà di remake, remaster o forse anche di un prossimo rilancio della serie, non ci sarà da attendere molto: il QuakeCon prenderà infatti il via questa sera.