Hood: Outlaws & Legends, arriva la Season 1 e un nuovo personaggio

Sumo Interactive ha deciso di permetterci di gettare uno sguarda alla Season 1 di Hood: Outlaws & Legends, il suo gioco multiplayer nel quale due team devono competere per portare a casa un prezioso bottino. Intitolata con l’evocativo nome di Samhain, la prima stagione di contenuto aggiuntivo sarà disponibile a partire dal 2 settembre e includerà Eidaa, primo personaggio che andrà ad aggiungersi gratuitamente ai quattro originali.











La Season 1 non includerà però solo questa temibile guerriera, ma anche un rework del sistema del verricello che punta a rendere più eque le fasi finali del gioco, nuove mappe per la componente PvE e ovviamente tutta una serie di oggetti cosmetici, che potranno essere sbloccati tramite il Battle Pass. In aggiunta, i giocatori Xbox potranno accedere gratuitamente a Hood: Outlaws & Legends dal 19 al 23 agosto; durante lo stesso periodo, il gioco sarà anche disponibile ad uno sconto del 40%.