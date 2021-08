DOOM Slayers Collection in arrivo su Nintendo Switch

Il retailer americano Best Buy ha rivelato, probabilmente con almeno qualche ora di anticipo, che la DOOM Slayers Collection sta per approdare anche su Nintendo Switch. Questa collezione era infatti già uscita nel 2019 su PS4 e Xbox One, ma quella per la console ibrida di Nintendo include un titolo in più: oltre a DOOM, DOOM II, DOOM 3 e DOOM 2016, al suo interno è infatti presente anche DOOM 64, rilasciato originariamente nel 1997 per Nintendo 64.

Per quanto riguarda la data di lancio della DOOM Slayers Collection su Switch, Best Buy riporta il 9 gennaio 2021; quindi o qualcuno non si ricorda in che anno siamo, o la data è un semplice placeholder. L’annuncio ufficiale, con tutta probabilità, arriverà nel corso del QuakeCon.