NHL 22 rivelato ufficialmente, ecco il trailer di presentazione

Non c'è solo il calcio all'orizzonte di EA Sports. Lo studio di sviluppo ha infatti appena presentato NHL 22, nuovo capitolo della serie dedicata all'hockey su ghiaccio che arriverà su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 15 ottobre. Questa nuovo capitolo farà per la prima volta uso del motore grafico Frostbite, assicurando così un dettaglio grafico impareggiabile.











Ma non ci sarà solo una grafica migliore ad attendere i fan: l’aggiunta del sistema Superstar X-Factor permetterà infatti di definire ulteriormente quelle che sono le abilità dei professionisti di punta. Giocatori come Leon Draisaitl, attaccante di Edmonton Oilers, la cui abilità “Tape to Tape” riflette la sua incredibile abilità nel passaggio; o l’X-Factor “Contortionist” del portiere dei Tampa Bay Lightning Andrei Vasilevskiy, che aumenta la sua capacità di effettuare parate folli e contorte con facilità. A rappresentare NHL 22 torna ancora una volta il centrale dei Toronto Maple Leafs Auston Matthews, che sarà sulla copertina del gioco.