Annunciata la remaster di Quake, già disponibile su PC e console

Era un po' il segreto di Pulcinella dati i numerosi avvistamenti dei giorni scorsi, ma alla fine eccola qui: la remaster di Quake non solo è stata annunciata, ma è anche già disponibile su PC e console.











Per festeggiare il venticinquesimo compleanno della serie, id Software e MachineGames hanno confezionato una versione riveduta e corretta del primo, storico capitolo della saga. La remaster di Quake può contare su un comparto tecnico migliorato con supporto per risoluzione fino a 4K e widescreen, modelli poligonali migliorati, illuminazione rivista, anti-aliasing, profondità di campo, e molto altro ancora.

In questa versione sono incluse le espansioni Scourge of Armagon e Dissolution of Eternity, nonché le avventure realizzate dagli autori del nuovo corso di Wolfenstein intitolate Dimension of the Past e l’inedita Dimension of the Machine. Non mancano il supporto ufficiale per le mod, il multiplayer cross-platform, nonché la versione del gioco originale, la stessa uscita nel 1996.

La remaster di Quake è disponibile per l’acquisto su PC, PS4, Xbox One e Switch al prezzo di € 9,99. In futuro sarà pubblicato anche un aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S che verrà distribuito gratuitamente ai possessori delle versioni per le console della passata generazione. Per finire, segnaliamo che il gioco è disponibile da oggi anche nell’abbonamento Xbox Game Pass.