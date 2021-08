Call of Duty: Vanguard, ecco il trailer di annuncio e la data di uscita

Activision e Sledgehammer Games hanno presentato ufficialmente Call of Duty: Vanguard, l’ultima incarnazione del celebre franchise di FPS, pubblicando un apposito trailer di annuncio dal taglio cinematografico e rendendone nota la data di uscita.











Nella campagna single player, i giocatori avranno modo di scoprire le origini delle forze speciali mentre cambiano il corso della storia, formando la Task Force One in una vasta campagna narrativa della Seconda Guerra Mondiale che si estende sui fronti orientale e occidentale dell’Europa, su quello del Pacifico e del Nord Africa. Il comparto multiplayer offrirà 20 mappe fin dal giorno del lancio, mentre i fan di Zombie sperimenteranno un’esperienza di gioco che segnerà il primo crossover Zombie del franchise.

“Call of Duty: Vanguard è pronto a offrire una straordinaria gamma di esperienze di gioco per l’intera community di Call of Duty. L’ampiezza dei contenuti di Vanguard è un segno distintivo del titolo, con il maggior numero di mappe multiplayer di sempre al giorno del lancio e il primo crossover Zombie nella storia di Call of Duty“, ha affermato Johanna Faries, General Manager Call of Duty di Activision. “I fan di Warzone sperimenteranno anche una serie di entusiasmanti novità in arrivo come parte del lancio. Non vediamo l’ora di condividerle“.

L’uscita di Call of Duty: Vanguard è fissata per il 5 novembre prossimo. Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Chiunque effettuerà il pre-order potrà accedere in anticipo all’open beta che si terrà nelle prossime settimane su tutte le piattaforme.