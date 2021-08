Annunciato The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Ebbene sì, Bethesda lo ha fatto di nuovo: ha annunciato una nuova versione di The Elder Scrolls V: Skyrim, la Anniversary Edition.











Questa edizione del celebre videogioco di ruolo includerà tutti i contenuti del gioco originale, le espansioni Dawnguard, Dragonborn, e Hearthfire, nonché oltre 500 contenuti appartenenti al Creation Club. Tra questi troveremo nuove quest, oggetti di equipaggiamento, magie aggiuntive, nemici inediti e la possibilità di andare a pesca.

Chiunque sia in possesso di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition potrà acquistare l’aggiornamento alla Anniversary Edition, anche se per ora non sappiamo ancora il costo di questo upgrade. La nuova versione verrà pubblicata esattamente dieci anni dopo l’uscita dell’originale, l’11 novembre 2021, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Sarà inoltre disponibile al lancio su Xbox Game Pass.