WarioWare: Get It Together, disponibile la demo su Switch

Nintendo ha pubblicato la demo di WarioWare: Get It Together!, la raccolta di minigiochi per Switch in arrivo sulla console ibrida a settembre.











La versione dimostrativa, già presente sull’eShop, offre una piccola selezione degli oltre 200 minigiochi che saranno disponibili nel gioco completo, permettendo agli interessati di farsi un’idea di cosa possa attenderli in questo titolo spesso surreale.

WarioWare: Get It Together! sarà disponibile su Switch dal 10 settembre 2021.