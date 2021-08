Annuciato ExeKiller, affascinante action retro-futuristico per PC

Paradark Studio, software house indipendente polacca, ha annunciato l’intrigante ExeKiller. Si tratta di un action single player retro-futuristico ambientato su una Terra che deve fare i conti con le conseguenze di un evento apocalittico.











A distanza di venti anni da un’ecatombe che ha provocato estinzioni di massa e la morte di oltre il 70% dell’umanità, il mondo è una landa desolata in cui dominano il caos e l’anarchia con il beneplacito delle corporazioni che ora governano ciò che resta del pianeta.

“Siamo fan delel opere western, di quelle post-apocalittiche, ma anche della fantascienza, del cyberpunk e del retro-futurismo,” ha dichiarato Amadeusz Wróbel, CEO di Paradark Studio. “Dalla fusione di tutti questi generi è nato ExeKiller.”

Nel gioco vestiremo i panni di un cacciatore di taglie impegnato nella raccolta dei cosiddetti S.O.U.L., dei biochip che raccolgono le informazioni dai proprietari ed esercitano anche una forma di controllo su di essi. Daremo la caccia ai fuorilegge, ma starà a noi decidere se ucciderli sul posto, consegnarli alla giustizia oppure lasciarli liberi; tuttavia, le nostre azioni modificheranno il corso dell’avventura man mano che la storia andrà avanti.

In ExeKiller potremo potenziare le abilità del protagonista, usare una gran varietà di gadget futuristici, usare gli elementi dei livelli a nostro vantaggio, o provare a convincere i nemici con la nostra parlantina. Per viaggiare da un posto all’altro avremo un veicolo anti-gravità in grado di attraversare ampie porzioni delle lande desolate che circondano New York, la città che farà da cornice alle nostre avventure, e nei cui dintorni si sono stanziate gang di banditi e fuorilegge.

Per finire, ExeKiller è ancora sprovvisto di una data di uscita. Gli sviluppatori dichiarano che il gioco arriverà su PC tramite Steam quando sarà pronto, lasciando intendere che ci vorrà un po’ di tempo prima che possa vedere la luce del sole.