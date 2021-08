Black Myth: WuKong, pubblicato un nuovo video di gameplay

Lo studio cinese Game Science è tornato a mostrare l’affascinante Black Myth: WuKong diffondendo un nuovo video di gameplay che mette in risalto le prodezze tecniche possibili grazie all’Unreal Engine 5. Il team ci tiene a precisare che tutto ciò che viene mostrato nel filmato è stato catturato in real time utilizzando la tecnologia DLSS di Nvidia.











Il video lungo oltre dodici minuti illustra diverse sequenze dell’action RPG ispirato al classico della letteratura orientale Il Viaggio in Occidente. Possiamo vedere numerose sezioni di combattimento e un paio di boss, compreso lo scontro con un enorme drago bianco che spara fulmini contro il protagonista.

Da questo gameplay scopriamo anche che Black Myth: WuKong prende molta ispirazione dalle opere sviluppate da FromSoftware, cercando al contempo di offrire un’esperienza diversa dai titoli appartenente al sottogenere dei souls-like.

Per saperne di più, però, bisognerà metterci le mani sopra, e purtroppo non sappiamo ancora quando il gioco uscirà. Sappiamo solamente che verrà reso disponibile prossimamente su PC e sulle principali console disponibili sul mercato, dunque immaginiamo che gli sviluppatori si riferiscano a PS5 e Xbox Series X|S.