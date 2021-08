Aeon Must Die! torna a farsi rivedere, ma non mancano le critiche

Apparso per la prima volta allo State of Play di un anno fa, l’action bidimensionale Aeon Must Die! è tornato a farsi vedere con un trailer pubblicato sul canale di Focus Home Interactive. Per la verità, questo trailer non ha nulla di nuovo: si tratta infatti dello stesso video pubblicato allora, che ancora una volta promette come il gioco uscirà nel 2021.











Qualcuno forse ricorderà come la presentazione di questo gioco fosse stata seguita da accese critiche. Non tanto per la qualità in mostra, ma per il fatto che una parte degli sviluppatori dichiarò come il processo di creazione fosse stato costellato di episodi di sfruttamento, con alcuni membri del team che addirittura non sarebbero stati pagati per il loro lavoro. Proprio questi ultimi, che nel frattempo hanno fondato lo studio Mishura Games, sono tornati a farsi sentire. Nella loro dichiarazione si può leggere come considerino la questione tutt’altro che risolta, e come ritengano che Focus Home Interactive non abbia mai davvero cercato di giungere a una soluzione.