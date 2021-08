The Elder Scrolls Online: ecco il trailer di gameplay di Waking Flame

Non solo uno sguardo al passato, per il mondo di Tamriel. Il QuakeCon ha anche visto la presentazione del prossimo capitolo della storia di The Elder Scrolls Online, cioè Waking Flame. Questo DLC, che sarà parte del ciclo Gates of Oblivion, vedrà i nostri eroi ancora una volta alle prese con i seguaci di Mehrunes Dagon e con i loro mefistofelici piani che toccherà a noi cercare di sventare.











I due nuovi dungeon Red Petal Bastion e Dread Cellar saranno pronti ad attendere gli avventurieri più coraggiosi, e i risvolti di queste imprese avranno ripercussioni su tutto il continente. Waking Flame arriverà su The Elder Scrolls Online in due date separate: il 23 agosto su PC, Mac e Stadia, e l’8 settembre su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.