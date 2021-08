Metroid Dread: il nuovo trailer introduce la storia del gioco

A un paio di mesi di distanza dalla presentazione, Nintendo ha deciso che era giunto il momento di darci un altro breve assaggio di Metroid Dread. Il trailer pubblicato oggi rivela qualche altro dettaglio sulla storia del gioco: a quanto pare, il Parassita X è ancora in circolazione. Come se non bastasse questo problema, i robot esploratori inviati per indagare sono svaniti senza lasciare traccia.











Nintendo ha anche pubblicato un nuovo Rapporto su Metroid Dread, in questo caso dedicato alle abilità di Samus Aran. In particolare, il team di sviluppo ha voluto evidenziare come in questo nuovo titolo Samus potrà sparare e mirare anche mentre corre, diversamente da quanto avveniva in Samus Returns per 3DS. Il nuovo capitolo della saga di Metroid, e i pericoli del pianeta ZDR, ci attenderanno a partire dal 9 ottobre su Nintendo Switch.