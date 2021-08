Scarlet Nexus: un trailer raccoglie il giudizio della critica

Sono passati ormai un paio di mesi dal lancio di Scarlet Nexus, ma evidentemente Bandai Namco ha deciso che fosse giunto il momento giusto per pubblicare l’Accolades Trailer del gioco, cioè un breve video che raccoglie i giudizi della critica. Forse ha qualcosa a che fare con il prossimo lancio di Tales of Arise, chissà. In ogni caso, potete trovarlo qui di seguito.











Sulle nostre pagine, Scarlet Nexus aveva preso un bell’80. Merito di un sistema di combattimento davvero ben pensato e divertente, che riusciva a non far pesare troppo una certa ripetitività degli ambienti e una storia forse un po’ troppo anime per piacere a tutti. Se volete leggere più nel dettaglio il giudizio dato in questa sede, potete trovarlo a questo link.